Barça - Le président de la Catalogne fait (déjà) ses adieux à Messi

C'est peut-être encore un peu précipité, mais Quim Torra Pi, le président de la région catalane, a posté via son compte Twitter un message d'adieux destiné à Lionel Messi, qui a annoncé au FC Barcelone sa volonté de partir cet été. "La Catalogne sera toujours votre maison. Merci beaucoup pour tout ce temps de bonheur et de bon football. Nous avons eu la chance de partager quelques années de nos vies avec le meilleur joueur du monde et un athlète noble. Nous ne vous oublierons jamais", a-t-il écrit sur le réseau social, avec une photo de lui en compagnie du sextuple Ballon d'Or.

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020