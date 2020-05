Barça - Lenglet se confie sur la reprise

En Espagne, le football se prépare. Les joueurs regagnent progressivement le centre d'entraînement pour se préparer à une reprise du championnat qui pourrait avoir lieu le 20 juin. A Barcelone, tous les joueurs ont été testés négatifs au coronavirus et ont repris les séances en respectant les mesures annoncées. Sur France Télévisions, Clément Lenglet a reconnu qu'un sentiment de peur existe. "Il y a une petite forme d'appréhension, je pense que c'est humain après la crise qu'on a vécue. On espère vraiment être protégés du mieux possible. Après, on a aussi beaucoup d'envie de reprendre le foot et de refaire ce qu'on aime. C'est une sensation mitigée."

Toutefois, il estime que les instances ont pris la bonne décision. Selon lui, la population devra prendre le risque de vivre avec ce virus. "On est dans une période où très peu de gens ont été contaminés. Il va falloir à un moment donné assumer ce risque, à moins que l'on trouve un antidote rapidement. Mais je pense que le virus sera encore là quelques temps donc il va falloir accepter de vivre avec ce risque tout en prenant le plus de mesures possible. Cela pourra forcément nous toucher à un moment donné."