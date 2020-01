Barça - Les adieux pleins de classe d'Ernesto Valverde

Limogé ce lundi par le FC Barcelone, Ernesto Valverde s'est exprimé pour la première fois dans une lettre adressée aux supporters, rendue publique par le site officiel du club ce mardi. Arrivé en Catalogne à l'été 2017, le Basque paye de ses frais le manque de résultats en Ligue des Champions (élimination face à Liverpool en demi-finale l'année dernière) et la piètre qualité de jeu affichée par les Blaugranas : l'élimination contre l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne est l'arbre qui cache la forêt.

"Après deux ans et demi intenses, le temps est venu pour moi de vous dire au revoir. Au cours de cette période, j'aurai vécu des moments de joie entre célébrations de victoires et soulèvements de trophées. Mais, d'autres ont été plus âpres et difficiles. Surtout, je voudrais mettre en exergue l'affection indéfectible dont les supporters ont fait preuve à mon égard" a commencé l'ex-entraîneur culé, pourtant vivement critiqué par les Socios. "Je remercie le président Josep Maria Bartomeu et le conseil d'administration de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner l'équipe et de m'avoir accordé leur confiance pendant tout ce temps. Je voudrais également remercier toutes les personnes que j'ai pu côtoyer au sein du club, pour leur soutien et la façon dont elles m'ont traité pendant les deux saisons et demie. Mes remerciements visent tout particulièrement ceux qui travaillent dans l'ombre et autour de la première équipe, avec qui j'ai partagé tant de choses. Bien sûr, je voudrais également remercier les joueurs pour tout le travail acharné et les efforts qui nous ont permis de détenir quatre titres ensemble. Désormais, je vous souhaite bonne chance, ainsi qu'au nouvel entraîneur, Quique Setién".