Barça - Les dirigeants préparent le mercato estival

A Barcelone, les dirigeants blaugrana préparent d'ores et déjà le mercato estival, et ce avant même l'ouverture du marché hivernal.

Leader de la Liga avec deux points d'avance sur le Real Madrid à l'issue de la phase aller, le FC Barcelone a pourtant réalisé une première moitié de saison mitigée et pas vraiment convaincante. Avec déjà trois défaites au compteur, soit autant que sur l'ensemble de la saison passée en championnat, le club catalan paye sa perméabilité en défense (21 buts encaissés en 18 matchs). Une chose est sûre, Ernesto Valverde repartira avec les mêmes joueurs pour la seconde partie de saison, le club ne souhaitant pas recruter cet hiver. Le calme devrait être de mise également dans le sens inverse.

Comme le souligne Marca ce vendredi, seuls deux joueurs pourraient être concernés par un départ : Carles Aleña (21 ans) et Jean-Clair Todibo (19 ans). Le premier aurait un accord de principe avec le Betis Séville pour un prêt sans option d'achat jusqu'à l'issue de la saison. Concernant le défenseur français, les dirigeants écouteront les offres mais son départ n'est pas encore certain. Ainsi, si l'hiver s'annonce calme du côté du Barça, l'été devrait être bien plus agité puisque le club souhaiterait accueillir au moins un renfort par ligne l'été prochain, toujours selon le média espagnol.

Un concurrent pour Suarez, clap de fin pour Valverde ?

En défense, un latéral droit et un défenseur central sont attendus. L'arrivée de ce premier dépendra du rendement de Semedo et Sergi Roberto, le premier étant annoncé sur le départ depuis l'été dernier. Concernant l'axial, les dirigeants vont suivre avec attention l'évolution de l'état du genou de Samuel Umtiti. Dans cette mesure, ils pourront accorder leur confiance à Todibo et Araujo ou bien recruter un nouveau joueur. Au milieu, Ivan Rakitic (31 ans) et Arturo Vidal (32 ans) ne devraient pas être conservés. Les deux joueurs seront alors à un an du terme de leur contrat et les dirigeants ne prendront pas le risque de les voir partir gratuitement l'année suivante. Le duo blaugrana pourrait d'ailleurs rester uni à l'avenir puisque les deux sont dans le viseur de l'Inter Milan.

Dans le secteur offensif, les recruteurs tenteront de nouveau d'attirer le futur remplaçant de Luis Suarez. Depuis plusieurs fenêtres de transferts, les dirigeants barcelonais sont à la recherche du successeur de l'Uruguayen et celui-ci pourrait arriver l'été prochain. Ces derniers mois, le nom de Lautaro Martinez (22 ans) a régulièrement été évoqué. Enfin, Ernesto Valverde (55 ans) arrivera au bout de son contrat en juin prochain et il ne devrait pas le renouveler. Si plusieurs noms ont déjà fuité dans la presse catalane ces derniers temps, l'option Ronald Koeman (56 ans) semble la plus sérieuse.