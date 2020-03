Barça - Les discussions avec Ter Stegen sont stoppées

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2014, Marc-André Ter Stegen s'est imposé depuis comme un titulaire incontestable, au point de devenir pour certains le meilleur gardien de but de sa génération. Âgé de 27 ans, il fait partie des cadres que le club culé souhaite absolument conserver, dans l'idéal jusqu'à la fin de sa carrière. Actuellement sous contrat jusqu'en 2022 (avec une clause libératoire de 180 M€), l'international allemand fait l'objet de discussions autour d'une potentielle prolongation, selon Sport, mais celles-ci se sont stoppées il y a quelques jours, après une première proposition du Barça.

Les 6,5 millions d'euros net par an qui lui ont été offerts n'ont semble-t-il pas convaincu Ter Stegen de parapher un nouveau bail, lui qui a constaté que d'autres joueurs de l'effectif catalan jouent moins et gagnent plus que lui. Pour l'instant, seul l'aspect financier bloque les négociations et l'ancien portier du Borussia Mönchengladbach souhaite poursuivre son aventure à Barcelone. Même si l'intérêt du Bayern Munich serait de nature à le faire réfléchir.