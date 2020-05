Barça - Les joueurs barcelonais de retour au centre d'entraînement

Les joueurs du FC Barcelone ont retrouvé ce mercredi les installations du club culé. Plusieurs clichés ont été postés via Twitter, où l'on peut voir Antoine Griezmann, Lionel Messi et cie se présenter au centre d'entraînement, le visage masqué. Ils devront passer une batterie de tests avant d'envisager une reprise de l'entraînement, autorisée la semaine dernière par le gouvernement espagnol. Pour rappel, la Liga espère pouvoir relancer son championnat avant le 28 juin au plus tard.

📍 Ciudad Deportiva Joan Gamper

👍 Hoy los jugadores del primer equipo han vuelto a las instalaciones del Club. pic.twitter.com/YyhV1lpqyw — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 6, 2020