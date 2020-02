Barça - Les nouvelles révélations de Messi sur l'avenir de Neymar

Une interview de Lionel Messi ne peut pas se dérouler sans une question sur Neymar. Et Mundo Deportivo, qui adore relancer le feuilleton du Brésilien au Barça, n'a pas manqué l'occasion d'évoquer, une nouvelle fois, l'avenir du Parisien.

Lionel Messi a profité d'un long entretien pour Mundo Deportivo afin d'aborder tous les sujets. S'il a d'abord réagi à la polémique qui anime Barcelone ces derniers jours, concernant un scandale sur les réseaux sociaux, la Pulga a également fait un point sur l'avenir de l'un de ses amis, Neymar. Il revient notamment sur le départ du Brésilien en 2017 et réitère son envie de le voir rentrer au bercail.

"Neymar a vraiment hâte de revenir"

"Je l’ai dit plusieurs fois, au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’adorerais qu’il revienne" lâche sobrement Leo Messi. Selon lui, le numéro 10 parisien a "vraiment hâte de revenir". "Il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver".

Relancé sur le départ de Neymar il y a deux ans et demi, Messi comprend que le Ney n'est plus vraiment le bienvenu en Catalogne. Toutefois il assure que sa venue serait plus que bénéfique pour le Barça. "Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il est parti, cela m’a aussi dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Nous et les supporters. Comme je l’ai déjà dit, il est l’un des meilleurs et il nous a beaucoup apporté sur le terrain. Mais il est compréhensible que les gens pensent comme ça, puisqu’il est parti d’une manière qu’ils n’ont pas appréciée". Le message est envoyé.