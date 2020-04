Barça - Les premières conclusions sur le Barçagate dévoilées !

En février dernier, le FC Barcelone était au coeur de la tempête après des révélations sur des agences de communication engagées par le club afin de nuire à la réputation de plusieurs opposants, mais aussi à certains joueurs de l'effectif blaugrana. Ce samedi, le quotidien catalan Sport révèle les premières conclusions de l'enquête connue sous le nom de Barçagate. En effet, nos confrères transpyrénéens ont eu accès aux conclusions de l'audition interne réalisée par le club après avoir chargé PWC (Price Waterhouse Coopers) d'enquêter.

Comme cela avait été indiqué, le club a largement surpayé les services de i3 Ventures. Les entreprises digitales contactées ont estimé que le travail réalisé méritait un paiement compris entre 120 et 150.000€, un chiffre nettement inférieur aux 980.000€ payés par le Barça. Autre point sur lequel des interrogations existent, le prestige de l'entreprise engagée. En effet, le standing de celle-ci laisse à désirer selon le rapport. De plus, le paiement de 980.000€ a bel et bien été tronqué en cinq versements de 198.000€ pour éviter un contrôle de la part de la commission dont la limite est fixée à 200.000€. De plus, les contrats soumis au FC Barcelone provenaient de cinq sociétés différentes, toutes liées à i3 Ventures. Sport précise que d'autres auditions doivent être réalisées une fois le confinement terminé.