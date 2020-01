Barça - Les premiers mots de Quique Setién

Quique Setién a tenu sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Barça, à l'occasion de sa présentation aux médias ce mardi.

Intronisé lundi soir nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién était présenté ce mardi après-midi en Catalogne. Le technicien de 61 ans, libre depuis son départ du Betis Séville l'été dernier, a exprimé toute sa joie de rejoindre le club culé, où il s'est engagé jusqu'en 2022. "Même dans mes plus beaux rêves, je n’aurais jamais pu y croire. Je suis quelqu'un d'assez motivé et aujourd’hui est un jour spécial pour moi", a-t-il confié. "Hier j'étais dans mon village en train de me promener avec les vaches et aujourd'hui je me retrouve à entraîner les meilleurs joueurs du monde."

Voilà une bonne manière de se mettre d'entrée dans la poche les cadres du vestiaire barcelonais, dont on sait l'ampleur de l'ego. Reste désormais à les faire jouer, et bien si possible. "J'ai parlé avec les joueurs, je suis certain qu'on va faire de grandes choses ensemble. Je suis quelqu'un qui a des convictions, qui croit au travail car il n'y a que ça de vrai", a poursuivi Setién, qui assure ne pas avoir tranché quant à son futur dispositif. "Je n'ai pas un CV ni un palmarès très fournis. Je démontre seulement depuis mes passages au Betis, mais aussi à Lugo ou à Las Palmas, une volonté de bien faire jouer."

S'il compte passer par le jeu, Setién n'en demeure pas moins avide de titres. "Mes objectifs sont de gagner tout ce qu’on peut gagner. Ce club n’a pas d’autres buts. Bien jouer et gagner des titres. La meilleure façon de gagner, c’est de bien jouer. C’est important de maintenir cela dans le temps." Eliminé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça est toujours co-leader de Liga avec le Real Madrid et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League (contre Naples), une compétition que les Blaugrana n'ont plus remportée depuis 2015.