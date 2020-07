Barça - Les raisons qui poussent Lionel Messi à envisager un départ

Lionel Messi pourrait quitter Barcelone l'été prochain, à la fin de son contrat. Et le quotidien madrilène AS a dévoilé les raisons du ras-le-bol de l'Argentin...

Depuis hier, les fans du FC Barcelone sont en panique. En effet, la presse catalane a clairement annoncé que Lionel Messi (33 ans), formé à la Masia, songeait à claquer la porte en 2021, à l'issue de la fin de son contrat. La Pulga en aurait tout simplement ras-le-bol de la situation en Catalogne, que ce soit dans le domaine sportif ou extra-sportif. Et ce samedi, AS dévoile les dessous de l'énervement du sextuple Ballon d'Or.

Tout d'abord, Messi est mécontent de la direction du club catalan. Le cas Neymar est, logiquement, l'un des premiers accrocs des dirigeants puisqu'ils n'ont jamais réussi à le faire revenir au Camp Nou. Pour Messi, le Barça n'a pas fait le nécessaire pour faire craquer le PSG et permettre à Neymar, avec qui il a toujours une excellente relation, de faire son come-back. Messi n'a pas apprécié d'autres choses, comme la façon dont Ernesto Valverde a été viré, mais également les déclarations d'Eric Abidal ces derniers mois. La Pulga n'avait d'ailleurs pas hésité à répondre au secrétaire technique du FCB via les réseaux sociaux. Au final, la direction actuelle ne s'entend plus avec le numéro 10 catalan...

Alors que va faire l'Argentin ? Pour AS, il devrait attendre les élections présidentielles en 2021 pour trancher concernant son avenir. En effet, l'an prochain, Josep Maria Bartomeu remettra en jeu son titre et il pourrait être remplacé par Victor Font. Cette nomination, combinée à une potentielle arrivée de Xavi sur le banc de touche, pourrait finalement convaincre Messi de signer une nouvelle prolongation avec le Barça. À noter que, selon L'Equipe, le clan de l'Argentin n'a pas voulu commenter les rumeurs de départ. Qui ne dit mot consent ?