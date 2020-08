Barça - Les regrets de Mauricio Pochettino

En 2018, Mauricio Pochettino avait clairement fermé la porte à une éventuelle arrivée sur le banc du FC Barcelone. "Avant d'entraîner le Barça, j'irai dans ma ferme en Argentine", avait lâché l'ancien joueur et entraîneur de l'Espanyol Barcelone. L'Argentin est revenu sur ses propos dans un entretien accordé au quotidien El País. "Il faut bien expliquer les choses. J'étais à Barcelone cette année-là et j'ai rencontré Bartomeu dans un bar. On s'est salué parce que nos enfants étaient dans le même collège et on a discuté cinq minutes", a-t-il raconté. "Cela a provoqué une rumeur qui a beaucoup fait parler parce qu'il y avait des équipes intéressées. Et quand on m'a interrogé, j'ai voulu y mettre un terme".

Désormais, l'ex-entraîneur de Tottenham regrette ses propos. "Je ne voulais pas manquer de respect au Barça. J'aurais pu dire les choses d'une manière différente", a-t-il expliqué. "L'Espanyol m'avait permis de me faire un nom. Mais je ne suis pas arrogant et je n'aime pas faire ce genre de déclarations. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne le ferais pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie". Pochettino est libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier. Les Catalans, qui cherchent un entraîneur puisque Quique Setién devrait être remercié à l'issue de la saison, pourraient être intéressés par le profil du technicien argentin.