Barça - Les reproches d'Ivan Rakitic à son président

A un an de la fin de son contrat, Ivan Rakitic est poussé vers la sortie au FC Barcelone, ne figurant apparemment pas dans les plans du club pour la saison prochaine. Mais le croate de 32 ans, arrivé en Catalogne en provenance de Séville en 2014, se verrait bien "terminer son contrat à Barcelone". Concernant sa situation actuelle, il pointe notamment du doigt un manque de communication et reproche au président "(Josep Maria) Bartomeu de ne pas avoir appelé".

Concernant l'appel du président, le joueur du Barça l'attend encore. "Il peut toujours le faire. Peut-être qu’il écoute (l’interview) et qu’il m’appellera demain" déclare-t-il à la radio Cadena COPE. "J’en ai eu un avec Abidal, mais c’était surtout pour évoquer le retour à l’entraînement" ajoute-t-il ensuite. A propos de sa situation contractuelle, il n'a "aucune pensée négative. On peut toujours parler" propose l'ancien Sévillan. Au sujet de son départ, le milieu de terrain nie les rumeurs sur lui et fait passer un message à ses supérieurs : "concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou qu'une personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien". En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Rakitic se dit "ravi de retourner à l’entraînement et de porter à nouveau le maillot du Barça".