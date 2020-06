Barça - Les reproches de Setién à Griezmann sur le but égalisateur

Alors que le Barça menait 2-0 face au Celta Vigo au moment de l'entrée en jeu d'Antoine Griezmann (à la 81ème), les Blaugrana se sont finalement fait rejoindre en fin de match (2-2). L'attitude du Français sur le coup-franc égalisateur a été particulièrement pointée du doigt par son entraîneur, Quique Setién après la rencontre.

Même s'il ne cite pas clairement le nom de son attaquant, les images suffisent à comprendre qu'il est bien le joueur ciblé par les propos du coach : "sur le dernier but qu’ils ont marqué, un joueur a sauté et le ballon est entré dans le but" a-t-il déploré. D'ailleurs, le champion du monde (8 buts, 4 passes décisives en 33 matchs de Liga), qui a été exposé à de nombreuses critiques cette saison, a encore été pris pour cible par la presse espagnole après sa prestation d'hier. "L’action de Griezmann n’est pas seulement anecdotique car elle a coûté deux points précieux au Barça" a sévèrement estimé AS.