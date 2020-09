Barça - Les vérités d'Antoine Griezmann sur Lionel Messi et son mercato

Antoine Griezmann a fait un point sur sa relation avec Lionel Messi et son avenir au Barça, au cours d'un entretien pour RTL.

Antoine Griezmann est sorti du silence, pour RTL, au sujet de cette nouvelle saison. L'attaquant de l'équipe de France s'est livré, sans concessions, sur son aventure délicate au Barça, où il sort d'une saison en demi-teinte malgré son transfert à 120 millions d'euros.

Grizou, souvent décrié par la presse catalane concernant son entente avec Lionel Messi, est revenu sur sa relation avec La Pulga, qui a finalement décidé de rester en Catalogne. "Oui, ça se passe bien. On s'entend très bien en dehors du terrain. Après c'est comme avec Kylian (Mbappé), au début je ne trouvais pas les passes. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver. Mais ça va venir avec Leo. J'ai hâte d'y arriver et de prendre du plaisir" a-t-il déclaré.

Griezmann a aussi profité de cet entretien pour balayer les rumeurs concernant un possible départ. "Oui, je ne sais pas pourquoi les gens inventent un peu des destinations pour voir si un jour ils vont trouver. Je suis très bien là-bas, j'ai la confiance du club et du coach. Donc je suis bien. C'était une saison très compliquée pour tout le monde, là on repart de plus belle" a-t-il déclaré. Grizou a d'ailleurs déjà discuté avec Ronald Koeman, le nouvel entraîneur. "J'ai très envie de connaître le nouveau coach personnellement, même si j'ai déjà parlé avec lui au téléphone, mais ce n'est pas pareil en face à face. Hâte de retrouver les coéquipiers et envie de tout faire pour gagner des trophées. Ça a été une saison blanche, ça faisait très longtemps pour le Barça, et j'ai envie d'aider mes coéquipiers pour gagner."