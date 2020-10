Barça - Lionel Messi a failli signer à Chelsea en 2014 !

Alors qu'il a bousculé le mercato estival cet été en annonçant ses envies d'ailleurs, Lionel Messi est finalement resté du côté du FC Barcelone, son club formateur. Toutefois, ce n'est pas la première fois que la Pulga souhaite quitter l'Espagne, comme l'explique Gianluca Di Marzio. Le célèbre journaliste italien dévoile, dans son livre, que Messi était tout proche de Chelsea en 2014 !

À cette époque, l'Argentin fait l'objet d'une enquête ouverte par le gouvernement espagnol pour évasion fiscale et les Blues ont profité de cette brèche. En effet, les dirigeants londoniens avaient approché Lionel Messi, qui avait fini par être convaincu de rejoindre l'Angleterre par un appel vidéo avec José Mourinho. Chelsea était prêt à lui offrir un salaire colossal de 55 millions d'euros net par an, et le montant du transfert aurait été de 250 millions d'euros. Malgré des accords contractuels, Léo Messi a fait machine arrière la faute à son père et agent Jorge Messi. Deco, qui était son partenaire au Barça, l'a aussi convaincu de rester.