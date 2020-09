Barça - Lionel Messi aurait changé d'avis !

Déterminé à quitter le Barça il y a encore quelques heures, Lionel Messi serait finalement prêt à y terminer son contrat, selon la presse argentine.

Hier matin, à son arrivée à Barcelone où il s'est entretenu avec Josep Maria Bartomeu pour évoquer l'avenir de son fils, Jorge Messi confiait qu'il était difficile de l'imaginer rester au FC Barcelone cet été. Cette tendance, établie depuis plus d'une semaine et le burofax envoyé par le sextuple Ballon d'or (33 ans) pour signifier à ses dirigeants son intention de rompre unilatéralement son contrat, semble s'être inversée...

C'est ce qu'on peut lire du côté de la presse argentine, où TyC Sports et Fox Sports indiquent que Messi envisage à nouveau de terminer son contrat en Catalogne, qui court jusqu'en juin 2021, et que la réunion entre son père et le président du Barça s'est bien passée. Martin Arevalo, journaliste pour TyC Sports, ajoute même qu'il y a désormais "90% de chances" de voir le natif de Rosario rester chez les Blaugrana cet été. Il devrait prendre une décision finale ce jeudi.

Absent de l'entraînement depuis le début de la semaine, Messi pourrait donc revenir sous les ordres de Ronald Koeman dans les prochains jours et potentiellement prendre part à la reprise du championnat d'Espagne, dans un peu plus d'une semaine. Le conditionnel est de rigueur. Dans cette affaire, on n'est pas à un rebondissement près...