Barça - Lionel Messi aurait exprimé ses envies d'ailleurs à Ronald Koeman

Coup de tonnerre à Barcelone. Une semaine après le cataclysme du quart de finale face au Bayern, le FC Barcelone se retrouve face à la menace d'un départ de Lionel Messi, qui aurait exprimé de sérieux doutes à son nouvel entraîneur Ronald Koeman.

Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, ne traîne pas. Jeudi, au lendemain de sa nomination, le technicien néerlandais (57 ans) a rencontré Lionel Messi, le joueur vedette du club catalan, pour évoquer la saison à venir. À en croire la RAC1, radio souvent bien informée sur le club blaugrana, l'ancien sélectionneur a d'abord fait la lumière sur son projet. Attentif, l'attaquant argentin (33 ans) lui aurait ensuite exprimé son mécontentement du moment ainsi que ses doutes sur la situation de l'équipe.

Très marqué par l'humiliation subie contre le Bayern Munich lors des quarts de finale de la Ligue des Champions (défaite 8-2), le sextuple Ballon d'or, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, aurait même brandi la menace d'un départ, expliquant que, pour le moment, il ne voyait pas clairement son avenir aux abords du Camp Nou. L'information a évidemment fait l'effet d'une bombe de l'autre côté des Pyrénées et ce matin, le numéro 10 du Barça truste les unes de tous les quotidiens sportifs, y compris à Madrid.

Le journal Sport, pro-barcelonais, rapporte de ce "premier sommet" entre Koeman et Messi, qui aurait interrompu ses vacances pour rencontrer son nouvel entraîneur au pied levé, qu'il se serait mieux fini qu'il avait commencé. La Pulga, qui aurait affiché des doutes plus qu'une véritable intention de mettre les voiles, à un an de la fin de son contrat, devrait poursuivre sa réflexion dans les prochains jours. D'autres réunions seraient déjà prévues pour éclaircir son avenir.