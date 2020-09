Barça - Lionel Messi confirme qu'il reste et allume Josep Maria Bartomeu !

Lionel Messi a confirmé, dans une interview à Goal, qu'il allait rester au FC Barcelone cet été. L'attaquant argentin (33 ans) ira bien au bout de son contrat, qui prend fin en juin 2021, mais pointe du doigt le comportement de Josep Maria Bartomeu à son égard.

Le feuilleton n'aura pas duré bien longtemps, mais qu'il fut intense ! Pendant un peu plus d'une semaine, la planète football a cru assister cet été au transfert le plus retentissant de l'histoire, celui de Lionel Messi. Muré dans le silence après avoir envoyé un burofax à ses dirigeants, mardi dernier, pour leur signifier son intention de rompre unilatéralement son contrat, le sextuple Ballon d'or (33 ans) a pris la parole ce vendredi pour confirmer qu'il allait finalement rester une saison de plus.

"Je voulais que le temps passe avant de parler pour tout clarifier", explique d'abord Messi, qui a choisi Goal pour s'exprimer sur la situation. "J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon temps à Barcelone était fini. Je me suis senti désolé parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici."

Messi évoque "une année très difficile", marquée par une "souffrance à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires". Il exprime aussi une certaine amertume vis-à-vis des critiques essuyées ces derniers mois. "Je me suis senti blessé par les choses que j'ai entendues de la part des gens, des journalistes, qui ont remis en question mon engagement à Barcelone et dit des choses que je ne pense pas mériter. Cela m'a également aidé à voir la vérité chez les gens. Ce monde du football est très difficile et il y a beaucoup de fausses personnes."

Bartomeu en prend pour son grade !

Le joueur le mieux payé de la planète nie aussi avoir laissé l'aspect financier décider de sa carrière. "Chaque année, j'aurais pu partir et gagner plus d'argent qu'à Barcelone", précise-t-il. "J'ai toujours dit que c'était ma maison et que c'était ce que je ressentais. Décider qu'il y avait quelque chose de mieux qu'ici a été difficile. J'ai senti que j'avais besoin d'un changement et de nouveaux objectifs, de nouvelles choses." Ces nouvelles choses, c'est à Manchester City que Messi envisageait de les découvrir, à partir de cet été. Mais le Barça en a décidé autrement.

Le Barça et plus précisément son président, Josep Maria Bartomeu, que le génie argentin aura visiblement du mal à pardonner. "Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse", lâche Messi. "J'étais sûr que j'étais libre de partir, le président a toujours dit qu'à à la fin de la saison, je pourrais décider si je restais ou non. Maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin (date d'expiration de la clause lui permettant de partir, ndlr), quand il s'avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la Liga au milieu de ce terrible coronavirus, cette maladie a changé toute la saison."

"Maintenant je vais continuer dans le club car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700M€ de ma clause et que cela est impossible. Il y avait un autre moyen et c'était d'aller au procès. Je n'irais jamais au tribunal contre le Barca car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Le Barça m'a tout donné et je lui ai tout donné. Je sais que cela ne m'est jamais venu à l'esprit de poursuivre le Barça en justice", assure l'idole du Nou Camp.

Messi est inquiet pour l'avenir du Barça

Messi reste donc à contre-coeur et même s'il promet qu'il va "donner le meilleur de (lui-même) pour Barcelone", il reste inquiet pour l'avenir du club culé. "J'ai toujours dit que je voulais finir ici (...) Que je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone. Et la vérité est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent les trous au fur et à mesure que les choses se passent", analyse Messi. "En fait, maintenant je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un nouveau coach (Ronald Koeman, ndlr) et de nouvelles idées. C'est bien, mais il faut ensuite voir comment l'équipe réagit et si oui ou non nous pourrons performer au plus haut niveau."

Tout n'est donc pas rentré dans l'ordre entre Messi et le FC Barcelone, loin de là, et il sera intéressant d'observer le comportement de la Pulga à son retour à la Ciudad Deportiva (il a séché la reprise de l'entraînement cette semaine), mais aussi tout au long de la saison. La question de son avenir sera d'ailleurs centrale dans les débats qui précéderont les élections présidentielles, prévues mi-mars. Leur issue pourrait-elle faire infléchir sa position et l'inciter à prolonger au-delà de juin 2021 ? On l'a bien compris ces derniers jours, il faut s'attendre à tout avec Lionel Messi...