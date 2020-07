Barça - Lionel Messi égale le record de Xavi !

Sans briller, le FC Barcelone s'est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse du Real Valladolid (0-1), ce samedi soir à l'occasion de la 36ème journée de Liga. L'unique but de cette partie a été inscrit par Arturo Vidal, parfaitement lancé par Lionel Messi. Grâce à cette offrande, "La Pulga" atteint la barre des 20 passes décisives sur la saison, une première en Liga depuis l'exercice 2008-2009, égalant un record détenu par un ancien joueur du club catalan, Xavi.

