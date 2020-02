Barça - Lionel Messi en rajoute une couche sur Eric Abidal

Au cours de son long entretien pour Mundo Deportivo, Lionel Messi est revenu sur son clash, par médias interposés, avec Eric Abidal, le directeur technique du FC Barcelone. L'Argentin de 32 ans n'a visiblement pas digéré les propos de l'ancien Lyonnais, qui pointait du doigt le vestiaire pour le licenciement d'Ernesto Valverde.

"Je ne sais pas ce qui est lui passé par la tête, mais j'ai répondu parce que je me suis senti attaqué. J'ai senti qu'il s'en prenait aux joueurs. Trop de choses sont dites sur le vestiaire. Il s'occupe de tout, il met et enlève les entraîneurs, amène les joueurs et parle de moi. Comme si j'avais beaucoup de pouvoir et que je prenais des décisions. Et ça m'a dérangé de dire qu'une personne du club, un secrétaire technique pour mettre les joueurs au milieu d'un licenciement comme celui de l'entraîneur me paraissait fou. Il est le secrétaire technique qui prend les décisions et doit prendre en charge. C'est pourquoi je suis sorti pour clarifier les choses, je savais que je ne pouvais pas laisser le directeur sportif m'attaquer de cette façon " explique Messi. "(...) On dit déjà beaucoup que je prends les décisions et que je commande, ce qui n'est pas vrai. C'est aussi arrivé avec la sélection argentine. On a dit que je choisissais les entraîneurs, que mes amis jouaient... C'est peut-être le fait de rester si longtemps au même endroit et de connaître la maison, ici comme en sélection. Mais je crois qu'il a été démontré que j'ai mon opinion, le club la sienne, que nous ne sommes pas toujours d'accord et que ce que je dis n'est pas toujours suivi par des actes".