Barça - Lionel Messi et les critiques essuyées par Zinedine Zidane

A quelques heures du coup d'envoi du premier Clasico de la saison (mercredi à 20h au Nou Camp), Lionel Messi s'est arrêté sur la situation de Zinedine Zidane au Real Madrid. Pointé du doigt après un début de saison délicat, le technicien français a reçu une forme de soutien de la part du Ballon d'Or 2019, qui s'est dit surpris par les critiques essuyées par ZZ. "C'est surprenant, mais nous, qui sommes dans le milieu depuis longtemps, qui plus est dans de grands clubs, savons que c’est normal", a expliqué Messi à Marca, en marge de la remise de son trophée de Pichichi par le quotidien espagnol.

"Les gens oublient très rapidement ce qui s’est passé et ce qui a été accompli dans le passé. Et Zidane savait sûrement quand il est revenu que les trois Ligues des Champions gagnées ne comptaient plus et que ça allait être très exigeant dès le premier jour. Les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes savent que nous sommes continuellement dans le viseur, on vit avec", a poursuivi La Pulga.