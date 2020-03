Barça - Lionel Messi était prêt à en découdre avec Eric Abidal

Au début du mois de février, le climat au FC Barcelone s'est lourdement tendu entre Eric Abidal et Lionel Messi. En effet, le second n'a pas du tout apprécié une interview du premier et l'a fait savoir via les réseaux sociaux. Et selon El Confindential, la Pulga n'était pas descendue en pression le lendemain et serait directement allé voir le directeur technique en plein entraînement.

Le média espagnol explique que l'Argentin a failli en venir aux mains avec le Français en interrompant sa séance pour aller manifester sa colère. Plusieurs coéquipiers ont du le calmer avant que la situation ne s'envenime trop, devant un Quique Setien médusé. Depuis, la situation serait rentrée dans l'ordre même si Abidal semble vivre ses dernières heures au sein du Barça.