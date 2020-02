Barça - Lionel Messi fustige Eric Abidal

Il y a de l'eau dans le gaz au FC Barcelone ces derniers jours ! Quelques jours après la parution d'une interview d'Eric Abidal dans les médias, dans laquelle il expliquait que du côté des joueurs "beaucoup d'entre eux n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas" lorsque Ernesto Valverde était encore en poste, Lionel Messi a répondu au secrétaire technique du club. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que l'Argentin n'a pas mâché ses mots. Sur son compte Instagram, le capitaine du Barça a recadré le Français et a invité ses dirigeants à "assumer leurs responsabilités".

"Sincèrement, je n'aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu'ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies" a écrit Messi.