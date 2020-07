Barça - Lionel Messi menace de claquer la porte en 2021 !

Lassé par une saison compliquée, sur le terrain comme en dehors, Lionel Messi aurait l'intention d'attendre la fin de son contrat, dans un an, pour quitter le FC Barcelone. Simple coup de bluff ou vraie menace ? La question secoue la Catalogne.

Il ne manquait plus que ça. En pleine crise de résultats (3 nuls en 6 matchs depuis la reprise de la Liga), avec un entraîneur, Quique Setién, dont le message ne passe plus auprès des joueurs et une star, Antoine Griezmann, en plein doute, le FC Barcelone se retrouve agité par un nouveau tourment, et pas des moindres, puisqu'il concerne Lionel Messi (33 ans).

En pourparlers avec sa direction autour de la prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2021, Messi aurait décidé de geler les négociations et à l'instant T, son plan serait de partir à l'issue de la saison prochaine, gratuitement, selon la Cadena Ser. Une information détonante, qui rappelle cependant d'autres épisodes semblables. Avant chaque prolongation, ou presque, le sextuple Ballon d'Or a brandi la menace d'un départ, pour finalement étendre son aventure avec son club de toujours.

Messi a l'impression d'être le bouc émissaire

La situation est-elle différente cette fois-ci ? Nos confrères espagnols indiquent en tout cas que l'Argentin ressent une profonde lassitude face aux récents remous connus par le Barça. Messi serait surtout embêté d'être perçu comme la source de ces problèmes, du fait de son omnipotence présumée. Il avait par exemple mal vécu les critiques émises à son encontre lors de la négociation des baisses de salaires, pendant la crise du coronavirus.

Plus récemment, il a été désigné comme le leader de la fronde menée par les joueurs contre Setién, après qu'on l'a vu contester l'autorité du staff en plein match, le week-end dernier. Sur le cas Griezmann, également, d'aucuns ont considéré que Messi snobait volontairement le Français, sur le terrain, agacé par le retour avorté de Neymar l'été dernier. Si le Barça pourrait conclure la saison sans trophée, la coupe est pleine pour la Pulga.