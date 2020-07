Barça - Lionel Messi pousse un gros coup de gueule !

La perte du titre de Liga a eu du mal à passer chez Lionel Messi, particulièrement critique après la défaite du Barça devant Osasuna hier soir. Le sextuple Ballon d'Or a demandé une remise en question des joueurs, mais n'a pas épargné son entraîneur Quique Setién.

"Messi explose", peut on lire sur la première page d'El Mundo Deportivo, ce vendredi matin. Plus que la perte du titre en Liga, officialisée hier par la victoire du Real Madrid devant Villarreal, c'est la réaction de l'attaquant argentin qui secoue Barcelone au crépuscule de cette saison en dents de scie. Il faut dire que la Pulga n'a pas mâché ses mots pour analyser les performances des Blaugrana en 2019-2020, symbolisées par une défaite à domicile devant Osasuna (1-2). "Nous avons été très irréguliers au cours de la saison et nous avons perdu des points lorsque nous n'avons pas joué. Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année. Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre", a-t-il admis, dépité, au micro de la chaîne Movistar.

Si le Real a fait carton plein depuis la reprise, le Barça a lui laissé filer neuf points en route sur les dix derniers matchs. "Nous ne nous attendions pas à terminer cette saison comme ça, mais cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe très irrégulière, qui manque d'intensité et d'envie", a poursuivi Messi, très inquiet à un moins d'un mois du retour de la Ligue des Champions. "Si nous voulons nous battre pour la Ligue des Champions, nous devons changer. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre contre le Napoli." Pour rappel, Griezmann et ses coéquipiers étaient allés décrocher un nul laborieux à Naples (1-1), en 8e de finale aller, avant la coupure.

Une critique à peine voilée envers Quique Setién

S'il assure que l'autocritique doit "commencer par les joueurs", Messi semble cependant adresser un reproche à son entraîneur lorsqu'il déclare que "tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais". Quique Setién, arrivé le 13 janvier pour remplacer Ernesto Valverde, appréciera... "Je n'ai pas l'impression d'avoir été aussi mauvais à cause de trois matchs nuls, le mérite revient à Madrid", s'était défendu le technicien en conférence de presse, mercredi. "Nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur", a abondé la Pulga hier. Très actif hier soir, Messi avait encore un peu de jus pour placer une attaque incisive, après le coup de sifflet final.