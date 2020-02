Barça - Lionel Messi réagit à l'affaire des réseaux sociaux

Au cours d'un entretien pour Mundo Deportivo, Lionel Messi a évoqué le nouveau scandale au sein du FC Barcelone concernant les réseaux sociaux.

Lionel Messi est sorti du silence, au cours d'un long entretien pour Mundo Deportivo, afin d'évoquer la nouvelle affaire qui fait les gros titres du côté de la Catalogne. En effet, la Pulga doit faire face à une situation bien compliquée au Barça puisque Josep Bartomeu, le président, est accusé d'avoir fait appel à une société extérieure pour redorer son image et dénigrer, dans le même temps, des personnes influentes du club, dont Messi.

Déjà agacé par les agissements d'Eric Abidal ces derniers jours, qu'il avait fracassé via une story Instagram, l'Argentin s'est montré beaucoup plus tempéré : "Ça m’a surpris, je n’étais pas ici et j’étais en voyage (il était à Dubaï, NDLR). Quand je suis arrivé j’ai appris tout ça. Le président nous a dit la même chose que ce qu’il a dit en public et en conférence de presse. La situation, ce qui s’était passé et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Tout ce que vous savez, il nous l’a dit à nous les capitaines en privé".

Même s'il a écouté la version de son président, Messi conçoit que cette affaire est "bizarre" et attend désormais les preuves des différents médias. "En vérité je trouve ça bizarre qu’une chose comme ça arrive. Mais ils (les journalistes, NDLR) disaient aussi qu’il y aurait des preuves. Il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas. On ne peut pas dire grand chose, mais on doit attendre de voir ce qui se passera avec tout ça. Moi ça me semble vraiment quelque chose de bizarre". Bartomeu pourrait perdre la voix du joueur le plus important de son vestiaire, si les informations venaient à se confirmer.