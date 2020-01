Barça - Lionel Messi remercie Ernesto Valverde

Viré lundi par le Barça, puis remplacé par Quique Setién, Ernesto Valverde a reçu un message de soutien de la part du plus illustre de ses anciens joueurs, Lionel Messi. Via son compte Instagram, l'attaquant argentin (32 ans) a remercié son ex-coach pour ses deux ans et demi passés à la tête du Barça.

"Merci pour tout mister. Je suis sûr que vous serez génial où que vous alliez car, en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une personne formidable. Bonne chance, je vous embrasse très affectueusement", a posté le sextuple Ballon d'Or sur le réseau social.