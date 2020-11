Barça - Lionel Messi répond aux critiques du clan Antoine Griezmann

De retour en Catalogne ce mercredi, après avoir passé les dix derniers jours en Amérique du Sud avec l'Argentine, Lionel Messi a reçu un sacré comité d'accueil de la part de la presse barcelonaise. Attendu à la sortie de l'aéroport, La Pulga a été invité à réagir aux propos du clan Griezmann, et notamment les critiques de l'oncle de Grizou : "J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile".

Messi n'a répondu qu'une phrase, mais assez compréhensible pour constater le réel agacement du gaucher. "Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club" a-t-il déclaré, relayé par El Chiringuito.