Barça - Lionel Messi s'attend à un Real sur la réserve

À l’occasion du premier Clasico de la saison, retardé par des péripéties liées au contexte politique délétère en Catalogne, Lionel Messi a été interrogé par Marca sur le match qu’il prévoyait. L’Argentin, qui jouera son 41e Clasico (à deux longueurs du record de Manuel Sanchis) s’attend à voir un Real Madrid calculateur : "Lorsque nous jouons au Bernabeu, de nombreux espaces sont générés. Ils nous attaquent davantage parce qu'ils en ont l'obligation en tant qu'équipe hôte et leurs supporters les poussent pour cela. Au Camp Nou, ils jouent un autre type de match."

Co-leader du championnat avec les ennemis madrilènes, la Pulga dévoile le fond de sa pensée un peu plus tard. "Ils restent un peu plus en arrière, plus compacts entre eux et ils opèrent sur des contres car ils ont des joueurs très rapides aux avant-postes. À Bernabeu, nous jouons 90 minutes de manière équitable. Chez nous, le jeu devient plus verrouillé et plus compliqué." Cette déclaration vient contredire les propos tenus par Zidane en conférence d’avant-match qui avait confié que le "beau jeu" primerait sur le "résultat".