Barça - Lionel Messi se prononce sur la reprise de la Liga

Dans une interview accordée à la presse catalane, Lionel Messi évoque la reprise à venir du championnat espagnol. Le milieu offensif argentin, qui a repris l'entraînement depuis peu avec le Barça, insiste sur la nécessité de "prendre toutes les précautions nécessaires" pour éviter un prolongement de la crise sanitaire. "Reprendre l’entraînement est un premier pas mais il faut faire attention et continuer à prendre toutes les précautions nécessaires et assumer qu’on reprendra à huis clos", précise La Pulga. "Personnellement, j’ai envie que les compétitions reprennent même si on sait que ça va être bizarre avec personne dans les stades."

Pour rappel, le FC Barcelone était leader de Liga avant la suspension des compétitions, avec deux points d'avance sur le Real Madrid (2e). Il reste onze journées à disputer, probablement à partir du 12 juin, date de reprise privilégiée par la ligue espagnole.