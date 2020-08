Barça - Lionel Messi sur le départ, le club répond !

Selon les informations d'Esporte Interativo, glanées par son journaliste Marcelo Bechler, célèbre pour avoir annoncé le départ de Barcelone de Neymar en 2017, Lionel Messi (33 ans) aurait émis le souhait de quitter la Catalogne, et ce dès cet été. L'international argentin (138 sélections, 70 buts), encore lié aux abords du Camp Nou jusqu'au 30 juin 2021 mais qui dispose d’une clause pour quitter le club lorsqu'il le souhaite, aurait déjà fait part de sa décision à ses dirigeants. Ces derniers se sont empressés de réagir et de démentir l'information chez nos confrères du quotidien El Mundo Deportivo. Josep Maria Bartomeu (président), Oscar Grau (directeur général) et Eric Abidal (secrétaire technique) assurent, à ce jour, n'avoir eu aucune information allant dans ce sens. Affaire à suivre.

URGENTE! Conforme apuração EXCLUSIVA do nosso correspondente @MarceloBechler, Messi quer DEIXAR o Barcelona IMEDIATAMENTE! Insatisfeito com a administração e falta de planejamento, o craque argentino já comunicou à direção o desejo de mudar de clube. pic.twitter.com/yGBdOAVf9j — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) August 16, 2020