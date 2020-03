Barça - Luis Suarez est prêt à rejouer

Si la saison 2019-2020 est pour l'heure en stand-by aux quatre coins de l'Europe, la faute au coronavirus, le FC Barcelone pourrait compter sur un renfort de poids si elle venait à reprendre. Privé de Luis Suarez depuis janvier dernier, les Blaugrana pourraient en effet récupérer leur attaquant uruguayen. Opéré du genou droit en début d'année, le buteur barcelonais arrive au bout de sa rééducation et va pouvoir retrouver la compétition. Il l'a lui-même indiqué dans une interview accordée au média uruguayen El Observador.

"Le docteur m'avait dit que la récupération était en très bonne voie et cela m'a donné des espoirs de rejouer le plus vite possible. Je pourrai être avec l'équipe quand elle reprendra la compétition" a-t-il déclaré. Avant sa blessure, Luis Suarez avait inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 17 matchs de Liga.