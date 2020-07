Barça - Luis Suarez s'avoue vaincu dans la course au titre

Alors que le Barça était en tête du classement de Liga avant la reprise du championnat, c'est bien le Real Madrid qui est sur le point d'être sacré champion d'Espagne. D'ailleurs, une victoire jeudi soir (21h00) contre Villarreal assurerait le titre aux hommes de Zinedine Zidane. Interrogé par Mundo Deportivo, Luis Suarez (33 ans) s'est montré réaliste concernant les contre-performances du Barça qui ont permis aux Madrilènes de s'emparer de la première place.

"En Liga, il faut être critiques avec nous-mêmes : on a laissé filer le titre. On est conscient qu'on dépendait de nous, et il n'y a aucune excuse" a-t-il regretté dans un premier temps. L'attaquant Uruguayen souhaite cependant bien terminer la saison de championnat, et remporter la Champions League : "maintenant, par fierté et prestige, il faut gagner les deux matchs restants et ensuite se concentrer à fond sur le seul titre qu'on peut gagner, la Ligue des Champions".