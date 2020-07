Barça - Luis Suarez soutient Antoine Griezmann

Le Barça s'est imposé 1-0 hier contre l’Espanyol Barcelone (officiellement relégué) grâce à un but de Luis Suarez (31 ans) qui est devenu au passage le 3e meilleur buteur de l’histoire du club. Interrogé en conférence de presse après le match, une question lui a été posée sur le récent changement tactique du FC Barcelone ainsi que sur le positionnement actuel d'Antoine Griezmann (29 ans) qui semble mieux lui convenir.

"C'est l'entraîneur qui décide" a d'abord rappelé l'Uruguayen juste après la rencontre en zone mixte. Concernant ce nouveau système, il estime que "le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois (le trio Suarez-Messi-Griezmann), mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes. C'est peut-être l'une des solutions à trouver avec l'entraîneur" a-t-il expliqué.