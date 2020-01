Barça - Luis Suarez sur le flanc pendant quatre mois !

Dans un communiqué médical publié sur son site internet, le FC Barcelone a donné des nouvelles de Luis Suarez. Contraint de passer sur le billard pour une opération du ménisque externe du genou droit, ce dimanche, l'attaquant international uruguayen (32 ans, 113 sélections, 59 buts) manquera les quatre prochains mois de compétition, informe le club catalan. Auteur de 14 buts en 23 matches joués toutes compétitions confondues cette saison, le numéro 9 des Blaugrana devrait pouvoir faire son retour à la compétition début mai, manquant ainsi la quasi-totalité de la deuxième partie de l'exercice 2019-2020.

