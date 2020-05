Barça - Luiz Felipe réagit à l'intérêt des Blaugrana

Le FC Barcelone a affiché des difficultés dans le secteur défensif cette saison. Dans l'axe, seul Gérard Piqué a tenu son rôle de taulier lorsque Umtiti et Lenglet ont tangué. Ainsi, les dirigeants ont fait du recrutement d'un défenseur central une priorité pour le prochain mercato. En mars, la presse catalane annonçait un intérêt pour le Brésilien Luiz Felipe (23 ans) qui évolue à la Lazio Rome. Pour UOL, l'Auriverde a réagi à cet intérêt des Blaugrana.

"Tout d'abord, je suis content car cela veut dire que je fais bien mon travail et que les grands clubs commencent à me surveiller. Mais les gens qui me connaissent pourront le dire, je suis un gars tranquille et je ne m'emballe pas. Actuellement, je dois simplement me concentrer sur la Lazio, pour faire de mon mieux, car ils ont toujours eu confiance en moi et m'ont soutenu depuis le premier jour" a indiqué celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club romain.