Barça - Martin Braithwaite persuadé de s'inscrire dans la durée à Barcelone

Arrivé au Barça en février en tant que joker médical pour 18 millions d'euros (en provenance de Leganés), Martin Braithwaite (28 ans) n'a pas encore débloqué son compteur avec le club catalan. L'attaquant danois, lié au Barça jusqu'en juin 2024, espère bien aller au bout de son contrat, comme il l'a expliqué à ESPN.

"Je suis sûr que je vais rester plus de quatre ans et demi. C'est comme ça que je vois les choses dans ma tête" a-t-il déclaré, lui qui compte 3 apparitions seulement avec les Blaugrana. "Pour l'instant, je veux juste sortir et jouer, profiter et gagner des titres avec cette équipe. Parce que c'est pour cela qu'on m'a amené ici. (...) L'un de mes objectifs est de pouvoir dire que j'ai joué dans l'une des meilleures équipes de Barcelone". Mais l'ancien Toulousain risque de déchanter très vite puisque le Barça cherche déjà à se débarrasser de lui cet été, selon les dernières rumeurs...