Barça - Martin Braithwaite récupère le numéro 9

Au lendemain de la fermeture du marché des transferts, le FC Barcelone a dévoilé la liste des numéros de joueurs de son effectif pour la saison 2020-2021. Détenteur du numéro 19 depuis son arrivée surprise en Catalogne l'hiver dernier, Martin Braithwaite (29 ans) a profité du départ de Luis Suarez à l'Atlético Madrid pour récupérer le numéro 9. Comme attendu, Antoine Griezmann a lui retrouvé son numéro 7 fétiche. De son côté, Miralem Pjanic, débarqué de la Juventus Turin, a pris le 8 d'Arthur, parti chez les Bianconeri. L'autre recrue estivale, Sergiño Dest, arborera le 2.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8