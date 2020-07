Barça - Messi : 'on a fait notre autocritique'

Pour son dernier match de la saison en championnat, le FC Barcelone, finalement 2ème cette saison, a largement maîtrisé Alavés (5-0, résumé). Pour l'occasion, Lionel Messi (33 ans) a inscrit un doublé, lui assurant très probablement le titre de meilleur buteur, et a battu le record du nombre de passes décisives en Liga. Invité à réagir après la rencontre, le capitaine barcelonais est d'abord revenu sur la saison du Barça. "Nous n'avons pas eu une belle saison au niveau du jeu et des résultats, mais aujourd'hui nous avons franchi une étape importante au niveau de l'attitude et de l'engagement, ce qui est la première chose qu'on doit avoir" a-t-il déclaré.

Mais la saison est loin d'être terminée puisque les hommes de Quique Setién affronteront Naples le 8 août prochain, dans le cadre du 8ème de finale retour de Ligue des Champions (1-1 à l'aller). "Maintenant, ce break va nous nettoyer la tête, nous faire revenir avec plus d'enthousiasme que jamais" a-t-il assuré. "C'était très important qu'on fasse notre autocritique. C'était la première chose à faire pour pouvoir progresser. Nous l'avons faite à l'abri des regards (dans le vestiaire). Maintenant il est temps de travailler et de faire de notre mieux. Nous avons franchi une étape importante aujourd'hui en tout cas" a finalement estimé Messi.