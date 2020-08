Barça - Messi devrait rapidement communiquer sur son futur

Depuis l'humiliation du FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8) en quart de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi s'interroge sur son avenir. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du Barça, lui a affirmé son envie de le voir rester mais l'Argentin ne croit plus vraiment au projet catalan. Plusieurs clubs européens rêvent de s'offrir le sextuple Ballon d'Or, notamment l'Inter Milan et Manchester City. Le capitaine des Blaugrana devrait annoncer "dans les prochaines heures" sa décision de rester ou non au Barça, selon le média argentin Olé.