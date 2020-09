Barça - Messi dit adieu à Vidal

Déjà présent à Milan pour s'engager avec l'Inter, le milieu de terrain chilien Arturo Vidal (33 ans) a reçu hier soir un message d'adieu de son ancien coéquipier Lionel Messi.

"Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris. Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain", a posté le numéro 10 argentin sur Instagram.