Barça - Messi en passe de prolonger

Selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone songerait à prolonger Messi dans les prochains jours. Toujours selon le journal, Josep Maria Bartomeu aurait entamé des discussions avec le père de Messi pour signer un contrat à vie sur le modèle de celui d’Andrés Iniesta.

L’actuel contrat de la Pulga court jusqu’en 2021 (avec possibilité de le rompre à chaque saison) et pourrait être allongé de deux ans. Cette prolongation, qui ne fait aucun doute, serait assortie d’une revalorisation salariale (le joueur touche près de 50 millions d’euros par an). L’histoire d’amour entre Messi et le Barça n’est pas prête de s’arrêter.