Barça - Messi est toujours dans le groupe Whatsapp des joueurs

A Barcelone, on se raccroche à ce que l'on peut pour continuer de croire que Lionel Messi restera une saison de plus en Catalogne. Et cette petite confidence de son coéquipier Frenkie de Jong arrive comme du pain béni pour la presse locale : "Messi est toujours dans le groupe Whatsapp des joueurs", a soufflé le jeune milieu de terrain hollandais dans une interview à Fox Sports.

Depuis l'annonce de la Pulga de sa volonté de partir, très peu de joueurs barcelonais se sont exprimés sur le sujet, mais De Jong donne sa position. "J'espère que Leo continuera avec nous, mais ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi", a-t-il poursuivi. "Je ne suis pas la personne la mieux placée pour convaincre Messi de quoi que ce soit (...) Beaucoup de gens ont dû l'approcher ces jours-ci". Pour rappel, Messi tente de forcer son départ du Barça et ne s'est pas présenté aux deux premières séances d'entraînement du nouvel entraîneur, Ronald Koeman, lundi et aujourd'hui. Son père et agent, Jorge, doit s'entretenir mercredi avec la direction catalane.