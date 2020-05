Barça - Messi évoque l'après coronavirus

Leader de Liga avant l'arrêt provisoire des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, le FC Barcelone s'apprête à reprendre pour tenter de conserver sa première place jusqu'à la dernière journée. La Liga a annoncé la reprise du championnat le 11 juin prochain et celle-ci se fera évidemment dans des conditions particulières puisque joueurs et staffs devront respecter des consignes sanitaires strictes. Interrogé par le magazine El Pais Semenal au sujet du football après la crise, Lionel Messi, la star blaugrana, a estimé que "le football ne sera plus jamais le même."

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses négatives dans cette crise. Mais il n'y a rien de pire que le fait de perdre ceux que vous aimez le plus. Ça créé une énorme frustration tellement ça semble injuste" a confié La Pulga.