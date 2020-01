Barça - Messi perplexe face à l'efficacité de la VAR

Défait en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid (2-3), le FC Barcelone s'est vu annuler deux buts après visualisation de la VAR. Alors qu'il venait d'égaliser pour le Barça, Messi réitère dix minutes plus tard (60e). Les images fournies par l'arbitrage vidéo sont indiscutables : l'Argentin contrôle le ballon du bras. Le but est annulé. Même chanson à la 75e : sur un coup-franc distillé par le numéro 10 Blagurana, Vidal remet en première intention pour Piqué qui inscrit le but du 3-1. Le Chilien est signalé en position de hors-jeu : but refusé.

Un brin amer, la Pulga s'est exprimée après le match. "Nous avons contrôlé le match pendant 80 minutes. Nous avons maintenu un rythme très élevé, nous avons poussé, attaqué tout le temps, nous avons été vraiment acteurs et dans les 10 dernières minutes, nous avons fait des erreurs qui ne peuvent pas nous arriver et nous avons laissé échapper un match que nous avions contrôlé. Nous aurions dû le plier, avec les buts annulés dont je ne sais même pas s'ils méritaient d'être annulés".