Barça - Messi s'explique sur le burofax

Le monde du football est passé tout proche de vivre l'un de ses plus grand séisme. A 33 ans, Lionel Messi était proche de quitter le FC Barcelone. L'Argentin a finalement décidé de rester, alors que sa relation avec son président Josep Maria Bartomeu continue de se dégrader. La Pulga est revenu dans une interview accordée à Goal sur le fameux burofax qu'il aurait envoyé à l'intéressé pour partir du Barça.

"Si je n'avais pas envoyé le burofax, j'aurais dû continuer toute l'année sur l'année optionnelle. Ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas demandé à partir avant le 10 juin, mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n'était pas le moment", indique fermement Messi. "Mais à part ça, le président m'a toujours dit : "Quand la saison sera finie, c'est à toi de décider si tu restes ou pars." Il n'a jamais fixé de date. Je le répète, c'était simplement pour rendre la chose officielle, mais pas pour me battre parce que je ne voulais pas me battre avec le club."