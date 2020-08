Barça - Messi va (aussi) sécher l'entraînement

Absent des tests préalables à la reprise de l'entraînement, dimanche, Lionel Messi ne participera pas non plus à la première séance de Ronald Koeman, ce lundi. D'après les informations de Sky Sports, l'attaquant argentin ne se voit plus comme un joueur du Barça depuis qu'il a annoncé à ses dirigeants son intention de rompre son contrat (juin 2021), en début de semaine dernière. Le club culé a programmé son entraînement du jour à 17h30.

Lionel Messi will not turn up for Barcelona training on Monday, with the forward no longer considering himself a part of Ronald Koeman's squad.