Barça - Messi va sécher la reprise !

Le doute n'est plus permis : Lionel Messi veut bel et bien quitter le FC Barcelone et a indiqué à ses dirigeants sa volonté d'activer une clause lui permettant de partir de manière unilatérale. Les médias argentins et espagnols l'annoncent en coeur depuis le début de soirée.

De son côté, Onda Cero explique même que le génie de Rosario compte sécher les tests PCR et la reprise de l'entraînement, prévus en fin de semaine. En face, l'état-major barcelonais argue que cette clause n'est plus valable depuis la fin mai et n'a donc aucune valeur juridique. Le bras de fer est lancé !