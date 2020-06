Barça - Négociations à venir pour une prolongation de Messi

L'information révélait hier de l'autre côté des Pyrénées se confirme. Le FC Barcelone et Lionel Messi vont débuter des négociations pour une prolongation de contrat du sextuple Ballon d'Or. Le média catalan Sport en fait sa Une ce samedi matin et révèle que Josep Maria Bartomeu et le père du joueur doivent se réunir la semaine prochaine pour avancer dans ce dossier. A bientôt 33 ans (il les fêtera à la fin du mois, ndlr), Messi n'a plus qu'un an de contrat (juin 2021).

En mars dernier, France Football révélait que La Pulga était le footballeur le mieux rémunéré de la planète avec 131 millions d'euros brut, ce qui incluait son salaire, ses primes de la saison précédente ainsi que les revenus publicitaires. L'aspect financier aura indéniablement une place importante dans ces négociations.