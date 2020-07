Barça - Patrick Kluivert pour succéder à Quique Setién ?

Fortement pressenti pour être limogé du FC Barcelone, Quique Setién assiste en ce moment à une valse des entraîneurs concernant sa succession. Alors qu'hier, le nom de Laurent Blanc est sorti dans la presse, voici désormais celui de Patrick Kluivert qui voit le jour. D'après le Mundo Deportivo, l'ancienne superstar néerlandaise serait appréciée dans le vestiaire catalan, et pourrait bien prendre les reines du club la saison prochaine.

Proche de son compatriote Frenkie De Jong, l'homme engagé en tant que directeur de la formation des Blaugranas depuis 2019, aurait donc une belle chance de basculer le banc cet été. Une transition souhaitée par les cadres, qui apprécient selon EMD son caractère et sa connaissance parfaite du football. Depuis la fin de sa carrière au LOSC en 2008, Kluivert n'a entraîné que deux équipes : le FC Twente (2011-2013), et la sélection du Curaçao (2015-2016), une petite île située au nord du Brésil et appartenant aux Pays-Bas. Reste désormais à voir si la rumeur viendra à se confirmer dans les jours à venir.